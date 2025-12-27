Al Carnevale ci saremo anche noi.

L’associazione carnevalesca i Ragazzi del Guercino ha scelto il giorno di Natale per comunicare ufficialmente la loro partecipazione all’edizione 2026 del Cento Carnevale d’Europa e lo ha fatto, svelando il bozzetto del loro carro sui social. Hanno dunque sciolto il riserbo nato a settembre quando, alla serata di presentazioni dei bozzetti dei carri, non avevano partecipato e avevano comunicato che la scelta era "dovuta a problematiche di cui gli enti competenti erano stati informati". Ma avevano continuato a lavorare e ora si presentano. "Il titolo è ‘Finchè il ricordo respira’ – spiega Alessandro Govoni –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

