Ric Flair potrebbe essere al centro dell’attenzione per alcuni caotici video Cameo, ma almeno una star del wrestling sta prendendo le sue difese, e non si tira indietro. In un aggiornamento sulla crescente controversia che circonda le apparizioni cameo da 500 dollari di Flair, l’attuale wrestler della TNA AJ Francis (ex Top Dolla della WWE) è intervenuto per difendere pubblicamente il Nature Boy, liquidando la reazione negativa come un’indignazione fuorviante. Francis ha dichiarato: “Arrabbiarti con Ric Flair perché fa delle cose palesemente e tradizionalmente da Ric Flair mi dimostra che non conosci davvero il gioco. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Aj Francis: “I cameo di Ric, non ci trovo nulla di male, sono cose alla Ric”

