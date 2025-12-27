Aj Francis | I cameo di Ric non ci trovo nulla di male sono cose alla Ric
Ric Flair potrebbe essere al centro dell’attenzione per alcuni caotici video Cameo, ma almeno una star del wrestling sta prendendo le sue difese, e non si tira indietro. In un aggiornamento sulla crescente controversia che circonda le apparizioni cameo da 500 dollari di Flair, l’attuale wrestler della TNA AJ Francis (ex Top Dolla della WWE) è intervenuto per difendere pubblicamente il Nature Boy, liquidando la reazione negativa come un’indignazione fuorviante. Francis ha dichiarato: “Arrabbiarti con Ric Flair perché fa delle cose palesemente e tradizionalmente da Ric Flair mi dimostra che non conosci davvero il gioco. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Leggi anche: Ric Flair: “Mi scuso per errore commesso su dichiarazioni post morte di Hulk Hogan”
Leggi anche: Kayfabe Is Dead, But I Was There – NWA Story #16 “Arriva Ric Flair”
Ric Flair receives backlash for drunken cameo message - Fans are paying Ric Flair hundreds and thousands of dollars for him to deliver Cameo message, but one fan didn't quite get what he paid for. msn.com
Ric Flair Criticized For Recording Drunk Cameo Video - WWE Hall of Famer Ric Flair is on the Cameo platform, where fans can pay celebrities for personalized video messages. yahoo.com
L’associazione Cameo Art Torre del Greco da domani 27 dicembre al 30 dicembre ci invita presso la chiesa di San Filippo Neri in via Salvator Noto (strada campanile) alla mostra dinamica della lavorazione del cammeo di Torre del Greco. Cammeo e curall l’a - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.