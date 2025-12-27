Il silenzio della montagna è stato interrotto soltanto da un grido soffocato e dal rumore sordo di uno scivolone improvviso. In un attimo, la sicurezza del cammino è svanita, lasciando il posto al freddo della roccia e alla consapevolezza di non poter più contare sulle proprie gambe. Con le dita tremanti, la donna ha cercato una connessione con il mondo civile, affidando le sue ultime speranze a uno schermo digitale che faticava a trovare segnale. Dopo quel disperato messaggio di aiuto, l’oscurità e il gelo hanno iniziato a stringere la loro morsa, mentre il dispositivo restava muto, trasformando un pomeriggio all’aria aperta in una drammatica lotta contro il tempo e l’isolamento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Aiutatemi, non riesco a muovermi”, poi il silenzio. Escursionista sparita in Italia

Leggi anche: Tatiana Tramacere rompe il silenzio: la lettera che spiega davvero perché è sparita

Leggi anche: Tatiana Tramacere rompe il silenzio: “Non ero lucida, mi sono nascosta perché non riesco a nominare ciò che ho” | VIDEO

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

«Aiutatemi, sono caduta e non riesco a muovermi»: escursionista dispersa nelle Dolomiti, ricerche in corso. L'allarme via tablet, poi il silenzio - Sono in corso nelle Dolomiti Agordine le ricerche di un’escursionista dispersa dopo che, nella tarda mattinata di sabato 27 dicembre, ha contattato ... msn.com