Tempo di lettura: 2 minuti Niente allarmismi e nessun processo. Dopo il pareggio, il direttore sportivo dell’Avellino, Mario Aiello, analizza la prestazione con lucidità e difende il lavoro portato avanti dal gruppo, ribadendo fiducia nel progetto tecnico e nella crescita della squadra. “In una piazza come Avellino non è mai semplice essere soddisfatti, ma bisogna anche riconoscere il valore di ciò che si è fatto in campo – spiega Aiello – Abbiamo affrontato una squadra importante della categoria e lo abbiamo fatto con l’atteggiamento giusto, mantenendo equilibrio e personalità”. Il DS biancoverde sottolinea come la squadra abbia mostrato, a tratti, anche un predominio nel gioco, pagando però la mancanza dell’ultima scelta decisiva: “Per vincere sarebbe servita più qualità nell’ultima giocata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Aiello fa quadrato: “Avellino in crescita, il percorso è chiaro”

