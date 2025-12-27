Aiello fa quadrato | Avellino in crescita il percorso è chiaro
Tempo di lettura: 2 minuti Niente allarmismi e nessun processo. Dopo il pareggio, il direttore sportivo dell’Avellino, Mario Aiello, analizza la prestazione con lucidità e difende il lavoro portato avanti dal gruppo, ribadendo fiducia nel progetto tecnico e nella crescita della squadra. “In una piazza come Avellino non è mai semplice essere soddisfatti, ma bisogna anche riconoscere il valore di ciò che si è fatto in campo – spiega Aiello – Abbiamo affrontato una squadra importante della categoria e lo abbiamo fatto con l’atteggiamento giusto, mantenendo equilibrio e personalità”. Il DS biancoverde sottolinea come la squadra abbia mostrato, a tratti, anche un predominio nel gioco, pagando però la mancanza dell’ultima scelta decisiva: “Per vincere sarebbe servita più qualità nell’ultima giocata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Robur, gli svedesi fanno quadrato: "Società convinta del percorso scelto"
Leggi anche: Il vescovo di Avellino Aiello: “Partecipare al voto è un dovere civico”
Avellino, Aiello: "Indisponibili possono mettere in difficoltà. Ma davanti siamo abbastanza" - "L'errore che non deve commettere l'Avellino è di essere schiavo dei risultati positivi o negativi”. tuttomercatoweb.com
Aiello: "Sogno di crescere e arrivare in A con l'Avellino. Fontanarosa e Palumbo restano" - “Sogno di crescere e di conquistare la Serie A con l’Avellino, Biancolino e i nostri giovani con i quali vorrei aprire un ciclo”. tuttomercatoweb.com
Il messaggio del vescovo di Avellino Arturo Aiello #Avellino - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.