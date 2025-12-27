L’aggressione avvenuta nella serata di venerdì a Napoli ha scosso profondamente l’opinione pubblica e il mondo dello sport campano. La vittima di questo brutale episodio di violenza è Bruno Petrone, un giovane calciatore di soli diciotto anni che milita attualmente nelle fila dell’ Angri. Il ragazzo stava trascorrendo una serata apparentemente tranquilla in compagnia di alcuni amici nel cuore del quartiere Chiaia, precisamente in via Bisignano, quando la situazione è precipitata in pochi istanti. Quello che doveva essere un momento di svago si è trasformato in un incubo che ha portato il giovane atleta a lottare per la propria vita in un letto di ospedale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Agguato shock in Italia, calciatore accoltellato sotto casa: notte di terrore per Bruno Petrone

Leggi anche: Accoltellato nella notte della movida: il calciatore Bruno Petrone lotta tra la vita e la morte dopo l’agguato a Napoli

Leggi anche: Napoli, accoltellato mentre passeggia a Chiaia con gli amici: lieve miglioramento per Bruno Petrone

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Shock in Ecuador: il calciatore Pineida ucciso in un agguato. Aveva 33 anni; Ecuador sotto shock: ucciso in un agguato il calciatore Mario Pineida. Freddato dai sicari a Guayaquil; Tragedia in Ecuador: l'ex nazionale Mario Pineida ucciso in un agguato a colpi d'arma da fuoco.

Dolcé (Verona), agguato alla Sc Padovani: un’auto ha affiancato il gruppo di ciclisti esplodendo due colpi a salve. Atleti e staff illesi ma sotto shock. Presentata denuncia alle autorità. x.com

Il mondo del calcio è sotto shock per la tragica scomparsa di Mario Pineida, difensore del Barcelona Sporting Club ecuadoriano, ucciso in un agguato armato a Guayaquil nel pomeriggio di ieri. Aveva 33 anni e una carriera ricca di successi, con esperienze an - facebook.com facebook