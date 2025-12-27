Aggressioni fisiche e minacce. E non in un'occasione o due. Ma sistematiche, reiterate. Praticamente impossibile ogni tentativo - per mamma e papà - di “redimere”, forse anche salvare, il figlio. Un venticinquenne che ha continuato a maltrattare - provocando tormento, angoscia e caos - i propri. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Aggressioni fisiche e minacce a mamma e papà: 25enne portato in carcere

Leggi anche: "Minacce, insulti e maltrattamenti a mamma e papà": 37enne in carcere

Leggi anche: Giornalisti nel mirino, non solo Ranucci: per Piantedosi le minacce corrono di più sul web. Ma per i cronisti sono soprattutto le querele temerarie e le aggressioni fisiche

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Gussola, mamma subisce da anni le violenze del figlio 25enne: salvata dai carabinieri; Vessava il padre 90enne e minacciava di bruciargli la casa: condannato di nuovo un 57enne a Biella; Anni di violenze contro la madre, arrestato un 25enne a Gussola.

Cagliari, minacce e aggressioni fisiche verso gli anziani genitori: 28enne in carcere - Una lunga serie di episodi di violenza domestica, contraddistinti da minacce, offese e aggressioni fisiche nei confronti dei genitori: sono le condotte di cui è ritenuto colpevole un 28enne ... unionesarda.it

Aggressioni e minacce in strada. Donna perseguitata da 7 anni. Ex arrestato “all’ultimo incontro“ - Ha aggredito e minacciato in strada la ex compagna e un amico che la accompagnava. ilgiorno.it

Minacce, aggressioni e revenge porn, 49enne ai domiciliari - E' ritenuto responsabile dei reati di atti persecutori, revenge porn e lesioni personali aggravate, un uomo di 49 anni arrestato - ansa.it

Negli ultimi anni in Italia i casi di aggressioni verbali e fisiche nelle strutture ospedaliere e nei servizi territoriali si sono moltiplicati - facebook.com facebook

Flash mob pacifico pro-Ucraina oggi alla Federico II. Studenti e attivisti hanno chiesto di fare domande dopo un convegno organizzato da Anpi. Risultato: microfono rotto, aggressioni fisiche, domande negate. Chi si richiama all’antifascismo non può reprimere x.com