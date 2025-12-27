aggressioni e clienti troppo violenti scatta la chiusura di due bar a natale

Risse, sangue, violenza. Non è stato un Natale sereno quello vissuto da due bar che si sono ritrovati alle prese con i sigilli della Questura per motivi di pubblica sicurezza. Nella giornata dell’antivigilia i carabinieri della Stazione di Limbiate hanno eseguito il provvedimento di chiusura per 15 giorni nei confronti di un pubblico esercizio di Limbiate. Diversi gli episodi che hanno spinto il Questore Filippo Ferri al provvedimento. Il 28 settembre un gruppo di sette persone in parte travisate e armate con armi da fuoco, coltelli, bastoni e un taser aveva raggiunto l’esterno del bar alla ricerca di un suo cliente abituale: nella circostanza era stata a aggredita una persona, che aveva riportato lesioni personali per aver subito “contusioni multiple, trauma cranico non commotivo e altre ferite del cuoio capelluto” con una prognosi di 5 giorni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

