Afragola tragedia evitata a Natale | guardia giurata salva un uomo sul cavalcavia dell’Asse Mediano

Un intervento tempestivo e di grande professionalità ha evitato una tragedia nel giorno di Natale ad Afragola, lungo il cavalcavia dell’Asse Mediano, in direzione Casalnuovo, all’altezza dell’uscita del centro commerciale “Le Porte di Napoli”. Intorno alle 13.30, una pattuglia di guardie giurate, impegnata nel servizio di controllo del territorio, ha notato un uomo in evidente . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

