Un catanese di 48 anni, nei giorni scorsi, avrebbe minacciato e aggredito la moglie per avere i soldi necessari all'acquisto di altre dosi droga, prima di essere arrestato dalla polizia. I poliziotti della squadra volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico sono intervenuti in. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Afferra la moglie per il collo e le spezza un dito, tossicodipendente arrestato: pretendeva soldi per la droga

