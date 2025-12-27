Affari Tuoi Stefano De Martino ossessionato dal programma | a casa sua

Stefano De Martino non riesce a liberarsi del lavoro. La riprova? Alcune storie pubblicate su Instagram dal conduttore di Affari Tuoi. Nei video si vede infatti De Martino alle prese coi pacchi, e non i regali di Natale. In casa del volto di Rai 1 spunta la versione da tavolo di Affari Tuoi. Un'occasione per trasformare la serata in famiglia in una puntata casalinga del celebre game show. "Portarsi il lavoro a casa", commenta poi con ironia. Intanto, durante le festività, ha tenuto banco il gossip che vedrebbe De Martino impegnato con Rocìo Munoz Morales. Una voce già smentita dalla diretta interessata e su cui De Martino punta a mettere una pietra sopra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

