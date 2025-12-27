Affari Tuoi Santo Stefano non assiste Fausto Ma lo salva Gennarino
La sera di Santo Stefano non è stata particolarmente generosa con Fausto, protagonista della nuova puntata di Affari Tuoi, andata in onda il 26 dicembre 2025 su Rai1. Alla conduzione, come sempre, Stefano De Martino, ormai rodato e perfettamente a suo agio in questi giorni di festa, ma il suo supporto non è bastato per cambiare le sorti della partita. E quella di Fausto, pizzaiolo di Fossacesia chiamato a rappresentare l’Abruzzo, è stata complicata fin dai primissimi minuti. Affari Tuoi, Fausto parte subito male. Accompagnato dalla sorella Meghi, Fausto si è trovato subito a fare i conti con un avvio che definire in salita sarebbe riduttivo. 🔗 Leggi su Dilei.it
Leggi anche: Affari Tuoi, Stefano De Martino in meditazione: Gennarino porta fortuna
Leggi anche: Stefano e Gennarino trionfano ad Affari Tuoi: una vittoria che emoziona!
Affari tuoi, la Rai non basta a De Martino: Vado a fare le pizze. La partita disastrosa di Fausto finisce malissimo; Cosa vedere in tv a Natale e Santo Stefano: la programmazione di Rai e Mediaset; Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto il 26 dicembre ad Affari Tuoi: serie e dove è stato venduto; Ascolti tv, La Ruota di Gerry Scotti da record: Affari Tuoi sbaragliato. Del Debbio su e Gruber scende... - I trend Auditel.
Affari Tuoi, Santo Stefano non assiste Fausto. Ma lo salva Gennarino - Stefano De Martino torna su Rai1 con “Affari Tuoi” ma la puntata si rivela particolarmente sfortunata. dilei.it
Affari tuoi, la Rai non basta a De Martino: "Vado a fare le pizze". La partita disastrosa di Fausto finisce malissimo - Nella nuova puntata del 26 dicembre Fausto e la sorella Maggie tornano a casa con i 5mila euro di Gennarino e nient'altro dopo una partita disastrosa. libero.it
Chi è Fausto dell'Abruzzo, concorrente di Affari tuoi del 26 dicembre - La notte di Santo Stefano porta una ventata di novità e profumo di tradizioni nel game show di Stefano De Martino. tag24.it
Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto il 26 dicembre ad Affari Tuoi - facebook.com facebook
Valle d’Aosta fortunata ad “Affari tuoi”, concorrente di Aymavilles vince 100mila euro. #aostasera #società x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.