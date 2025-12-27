No, Affari Tuoi non si ferma mai. Neppure il 26 dicembre. Pacchi, Dottore e sfida alla sorte anche il 26 dicembre. Il tutto su Rai 1, a "casa" di Stefano De Martino. Una puntata, però, animata da un imprevisto tanto rapido quanto divertente. Stefano De Martino ha dato il benvenuto in studio a Herbert Ballerina, apparso con un paio di vistosi occhiali natalizi. Nel salutarlo, il conduttore gli ha sfiorato il volto all’altezza delle lenti, provocando la reazione immediata del comico che si è scansato dicendo: "Fermo che non ci sono le lenti! Tra poco mi ciecavi ". La battuta ha strappato una risata generale, anche se per un istante l’atmosfera si è fatta tesa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, De Martino-Herbert Ballerina: esplode ancora la tensione

