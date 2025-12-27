Ultimo ppv dell’anno per la AEW e in generale per il wrestling. Ci arriviamo in seguito ad un torneo, il Continental Classic, che ha saputo dare tanti momenti di curiosità e rilevanza, per arrivare preparati a questo evento. Il pubblico ha apprezzato, gli ascolti non sono scesi, e questo dimostra come l’inserimento di questo momento durante l’anno sia ormai stato assimilato. Vediamo insieme le previsioni di Worlds End! Zero Hour.. HyanMaya World vs Sisters of Sin Incontro per tenere occupate due ragazze che stanno cercando in qualche modo di crescere, anche se in maniera un po’ più lenta rispetto alle colleghe. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW Worlds End 2025 preview

Leggi anche: AEW: Un altro match titolato sarà aggiunto a Worlds End

Leggi anche: AEW: Swerve Strickland e Adam Page mettono a tacere MJF prima di Worlds End

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Anteprima AEW Worlds End 2025; AEW Worlds End 2025: ecco la card completa dell’evento; AEW: Un altro match titolato sarà aggiunto a Worlds End; AEW: Card aggiornata di Worlds End 2025.

AEW: Darby Allin vs Gabe Kidd ufficiale per Worlds End, faccia a faccia dei due a Collision - Il match tra Darby Allin e Gabe Kidd è stato ufficializzato durante la puntata natalizia di AEW Collision. zonawrestling.net

AEW: Continental Classic, definite le semifinali DI Worlds End, la Family domina - La puntata speciale di Collision della notte di Natale ha chiuso la fase a gironi del torneo, delineando gli accoppiamenti per il pay- zonawrestling.net