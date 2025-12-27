Adottiamo il diritto allo studio | la musica diventa solidarietà il 6 gennaio al teatro Don Bosco di Catania
Il mezzosoprano Sabrina Messina, il tenore Antonio Costa, il coro Gospel “Padre Gabriele Maria Allegra” e i giovanissimi Pop Lirici. Sono artisti di grande livello quelli che si esibiranno in occasione dello spettacolo di beneficenza del 6 gennaio 2026, alle ore 17.30, al teatro Don Bosco di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: Adottiamo il diritto allo studio: la musica diventa solidarietà il 6 gennaio al teatro don bosco di Catania
Leggi anche: Diritto allo studio, Barcaioli: "Sempre meno fondi alle borse di studio, così l'Università diventa un privilegio"
adottiamo il diritto allo studio: la musica diventa solidarietà il 6 gennaio al teatro don bosco di catania; Gli Ars Nova Napoli il 28 dicembre chiudono il 2025 con un grande concerto-gratuito nella loro città: appuntamento al Centro Chikù/Moss - Ecomuseo Diffuso Scampia; Adottiamo il diritto allo studio | la musica diventa solidarietà il 6 gennaio al teatro don bosco di Catania.
Adottiamo il diritto allo studio: la musica diventa solidarietà il 6 gennaio al teatro don bosco di Catania - Il Rotary Club San Gregorio di Catania sostiene il percorso formativo di una bambina catanese ... cataniatoday.it
A Natale si parla di famiglia. Di casa. Di chi resta accanto, anche quando è difficile. Noi&Loro nasce proprio da questo: dall’idea che nessuno debba essere lasciato indietro. Che ogni cane abbia diritto a essere visto, capito, scelto. In questo anno abbiamo con - facebook.com facebook
L’Australia adotta un pacchetto di misure per il contrasto dell’antisemitismo dopo la strage di Bondi Beach. L’Italia democratica rivendica il diritto di “criticare Israele” e libera l’Imam apologeta del 7 ottobre. x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.