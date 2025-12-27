Addio allo storico fotografo e volontario Eugenio Manzocchi

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lutto ad Airuno: è morto lo storico fotografo e volontario Eugenio Manzocchi. Molto conosciuto, stimato e attivo nel tessuto sociale e associativo del paese, Manzocchi era stato tra i fondatori e primo presidente del gruppo alpini di Airuno, e tra i promotori della costruzione dell'hospice Il. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

