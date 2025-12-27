Addio ad Aldo Maria Brachetti Peretti Per trent’anni alla guida dell’Api Industriale appassionato di vini

Chi lo conosceva bene, narra di frequenti passaggi a Falconara dove la sua famiglia aveva il cuore degli interessi. Stretti tra i comignoli fumanti di una delle raffinerie più importanti d’Italia, una città in espansione industriale e demografica e il mare alle spalle. Aldo Maria Brachetti Peretti, scomparso ieri all’età di 93 anni a Roma, è un pezzo di storia di Falconara. Simbolo di un industria, l’ Api, che alla città e all’intero territorio ha dato tanto in termini di occupazione e inevitabilmente tolto in quanto a vivibilità e salubrità. Ma Aldo Brachetti Peretti credeva nelle potenzialità di Falconara e soprattutto in un rapporto solido e leale tra la sua azienda e ciò che lo circondava. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

