Addio ad Alano Maffucci Artista d’oro per tre Papi

"Nella vita non avrei potuto fare altro che l’orafo artigiano". Gli occhi sul gioiello che prende forma tra le sue mani: lì nella "boutique" dell’arte orafa che presentava ai buyer di Oroarezzo, fiero di interpretare la grande tradizione aretina, di esserne testimone e passare quel testimone ai giovani. Così nel 2022, così quel gioiello che "dono alla mia città" (il Diadema di Elena di Troia) diceva con grande passione. Quella che ha guidato ogni tornante delle sue imprese. Se ne va Alano Maffucci: e lascia un vuoto perchè è stato tra i protagonisti di un’era. Con lo sguardo sempre rivolto ai giovani per stimolare la conoscenza, trasmettere il fascino di un mestiere che lui aveva scelto già da ragazzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

