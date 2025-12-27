Montaione, 27 dicembre 2025 – Stefano Fiaschetti se n’è andato ieri, pochi giorni prima dal traguardo dei 60 anni d’età che avrebbe tagliato a breve: mercoledì prossimo avrebbe infatti festeggiato il compleanno. E Montaione è in lutto, per una scomparsa giunta oltretutto nelle ore immediatamente successive al Natale. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia, anche a mezzo social, da parte dei tanti che lo hanno conosciuto e che lo hanno apprezzato. Chi lo conosceva lo descrive come una persona estroversa, di quelle che sanno calamitare affetto e stima. Una vita professionale spesa nel settore della ristorazione e proprio di recente aveva avviato una nuova attività nella “sua“ Montaione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio a Stefano Fiaschetti. “Un amico per tanti montaionesi”

