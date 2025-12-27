Addio a Paolo Bontempi l' inventore che portò la musica nelle case di tutti

Paolo Bontempi, ingegnere e fondatore della celebre azienda che porta il suo nome, è scomparso all’età di 93 anni a Montelupone, in provincia di Macerata. La sua morte, avvenuta pochi giorni prima di Natale, è stata comunicata dopo le esequie, celebrate in forma privata, come da sua volontà. Bontempi sarà sepolto nel cimitero di Recanati, suo paese d’origine. L’inizio di un sogno: la bottega di famiglia. Tutto ha avuto inizio nel 1937, quando il padre Egisto fondò una piccola bottega di fisarmoniche. Un'azienda che, nel giro di pochi decenni, si trasformò in un impero industriale grazie alla visione e all’innovazione di Paolo Bontempi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Addio a Paolo Bontempi, l'inventore che portò la musica nelle case di tutti Leggi anche: È morto Paolo Bontempi, l’inventore della “pianola”: addio all’ingegnere che portò la musica nelle camerette di milioni di bambini Leggi anche: Addio a Paolo Bontempi, inventò la tastiera e portò la musica nelle case di tutti Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Addio a Paolo Bontempi, l'uomo che portò la musica nelle camerette dei bambini; Addio a Paolo Bontempi; È morto Paolo Bontempi: l’inventore degli strumenti giocattolo che fece avvicinare tanti bambini alla musica; Sgomberato il centro sociale Askatasuna di Torino. È morto Paolo Bontempi, l’inventore della “pianola”: addio all’ingegnere che portò la musica nelle camerette di milioni di bambini - Si è spento a 93 anni l'ingegnere che trasformò la bottega di fisarmoniche del padre in un impero di strumenti musicali giocattolo ... ilfattoquotidiano.it

