GROSSETO Eppure anche Lucio Corsi lo canta, che’a Natale non si muoreì. Ma la vita, a volte, sceglie strade diverse dalle canzoni. Si è spento nel pomeriggio del giorno di Natale, nella sua casa di Marina di Grosseto, Gianni Paciarotti (foto), stimato imprenditore edile e fondatore della Edilposatori, un uomo profondamente legato alla sua famiglia e alla comunità. Nato a Cingoli (Macerata) il 3 gennaio 1941, Paciarotti ha fondato la sua esistenza sulla concretezza, sulla serietà e su una competenza riconosciuta da generazioni di artigiani edili. La sua vita, ricca di soddisfazioni professionali, è stata segnata da dolori profondissimi: la perdita della giovane moglie negli anni Ottanta e, più recentemente, a gennaio 2024, la scomparsa improvvisa della figlia Alessandra, "anima viva di Marina di Grosseto". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio a Paciarotti: "Un grande padre e imprenditore"

Leggi anche: L’imprenditore che rese grande il Keruba. Addio a Moreno Michelotti, aveva 80 anni

Leggi anche: Addio a un grande imprenditore italiano, anche lui nell’economia e nel costume del paese

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Addio a Paciarotti: Un grande padre e imprenditore.

Addio a Paciarotti: "Un grande padre e imprenditore" - GROSSETO Eppure anche Lucio Corsi lo canta, che’a Natale non si muoreì. lanazione.it