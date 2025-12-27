Addio a Giuliano Fanucchi
Lutto nel mondo del commercio per la scomparsa all’età di 76 anni di Giuliano Fanucchi (nella foto), della storica “ Camiceria Cerri “ in via Fillungo. I funerali si tengono stamani alle ore 10 nella chiesa di Santa Maria Assunta a Paganico, paese di cui era originario. Imprenditore e commerciante, Fanucchi negli anni ha sempre saputo adattarsi in modo lungimirante ai cambiamenti del mercato, proponendo nuove idee. Tra l’altro aveva creato il brand “ Aqua di Lucca – Le fragranze della città ” ed era stato anche uno degli ideatori di “ AmarLucca “, l’amaro tutto lucchese. Persona aperta, gioviale e dotata di grande ironia, aveva anche vinto una delle edizioni del concorso per il miglior barzellettiere ideato dal vignettista Alessandro Sesti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
