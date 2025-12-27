Addio a Gasset icona del Montpellier e simbolo del calcio francese | l’allenatore si spegne a 72 anni

Una figura elegante in panchina, un sussurro al momento giusto, uno sguardo che ti spiega il gioco meglio di mille lavagne: così molti ricordano Jean?Louis Gasset, l’uomo di Montpellier che ha fatto del dettaglio una poetica e del calcio una comunità. A Montpellier il suo nome è casa. La Mosson ha visto crescere Gasset giocatore e tecnico. Ha visto un centrocampista generoso diventare un allenatore capace di leggere le partite come un romanziere legge i personaggi. In Francia, quando si parla di metodo, si cita spesso la sua scuola. Pochi proclami. Molto lavoro. E una cura maniacale per i fondamentali: primo controllo, tempi di smarcamento, linee di passaggio. 🔗 Leggi su Serieanews.com

