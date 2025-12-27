Addio a Fosco Masini aveva 92 anni | Muore l’anima del gruppo Gualdo

di Sandra Nistri Nel marzo di due anni fa una vera folla di amici aveva voluto festeggiare i suoi 90 anni, quelli di un ‘ragazzino’, sicuramente, per intraprendenza e vitalità. Una prova tangibile dell’affetto e apprezzamento per Fosco Masini che si è spento, la vigilia di Natale, a 92 anni, con un grandissimo dolore per tanti a Sesto. Masini era stato tra i fondatori del Gruppo Gualdo Cultura e Sport di cui era presidente e anima sia per quanto riguarda la parte sportiva che per le iniziative legate all’arte. Proprio il Gruppo Gualdo, che ha dato la notizia della morte di Masini attraverso i social network, lo ricorda in maniera commossa: "Con la sua semplicità e il suo entusiasmo – si legge nel post a lui dedicato – ha accompagnato molti a vivere la Vera Montagna Amatoriale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

