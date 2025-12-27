Addio a Fernanda Contri ex ministro e prima donna giudice della Corte Costituzionale
All'età di 90 anni è morta Fernanda Contri, avvocata e politica italiana nata a Ivrea nel 1935, ma cresciuta a Genova dopo il trasferimento con la famiglia in gioventù, quando fu anche appassionata e praticante di calcio, pallavolo, nuoto, e divenne campionessa provinciale di getto del peso. Chi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
