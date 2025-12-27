Addio a Fernanda Contri ex ministro e prima donna giudice della Corte Costituzionale

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All'età di 90 anni è morta Fernanda Contri, avvocata e politica italiana nata a Ivrea nel 1935, ma cresciuta a Genova dopo il trasferimento con la famiglia in gioventù, quando fu anche appassionata e praticante di calcio, pallavolo, nuoto, e divenne campionessa provinciale di getto del peso. Chi. 🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Cambio del giudice al maxi processo sulle torture in carcere: istanza alla Corte Costituzionale

Leggi anche: La Corte costituzionale incontra le scuole: il giudice Petitti a Palermo per discutere di arte, cultura e Costituzione

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

addio fernanda contri exAddio a Fernanda Contri, morta a 90 anni l'ex ministra e prima donna giudice della Corte Costituzionale - È morta all’età di 90 anni l’avvocata e giurista italiana Fernanda Contri, figura di spicco nel mondo della magistratura e della politica italiana. primocanale.it

addio fernanda contri exAddio all’avvocata Fernanda Contri, ministra con Ciampi e membro della Corte Costituzionale - Genova – È morta a 90 anni Fernanda Contri, avvocata, cresciuta a Genova, già membro del Consiglio Superiore della Magistratura nel 1986 (era presidente della commissione Disciplinare), ministra nel ... ilsecoloxix.it

addio fernanda contri exAddio a Fernanda Contri, aveva 90 anni - Fu membro del Consiglio superiore della magistratura nel 1986, poi ministra nel governo Ciampi e, dal 1996, membro della Corte Costituzionale ... rainews.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.