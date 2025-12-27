(Adnkronos) – Google ha deciso di porre rimedio a uno dei problemi più comuni per gli utenti storici della sua piattaforma di posta elettronica: l'impossibilità di modificare un indirizzo creato anni prima e non più adatto a un contesto professionale. Secondo quanto emerso dagli aggiornamenti delle pagine di assistenza, sarà presto possibile sostituire il proprio . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche: Gmail permetterà di cambiare indirizzo email senza perdere dati

Leggi anche: Gmail, svolta sull'indirizzo di posta: si potrà cambiare, ecco come

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Addio a "cucciolone92": come cambiare l'indirizzo Gmail - Una modifica alle linee guida del supporto tecnico anticipa la possibilità di rinominare il proprio profilo mantenendo intatti file, contatti e servizi associati, senza dover migrare i dati ... msn.com