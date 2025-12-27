Ad Agliate tra fede e folclore In migliaia al presepe vivente
Tradizione, folclore, gioia, stupore. E, naturalmente, fede. Il presepe vivente di Agliate anche questa volta ha richiamato migliaia di persone, che hanno rinunciato al lungo pranzo di Santo Stefano per partecipare a questa sacra rappresentazione che, da queste parte, contribuisce a scandire i tempi del calendario brianzolo. Il presepe vivente, tuttavia, questa volta aveva anche un profondo significato storico. Non solo quello della Natività e della Sacra Famiglia. Comunione e Liberazione Brianza, in collaborazione con la comunità pastorale Spirito Santo, ha infatti voluto celebrare la ricorrenza del Concilio di Nicea, che si è svolto esattamente 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
