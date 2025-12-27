Acqua San Pellegrino e Levissima pronte a cambiare padrone Nestlé vuole vendere la divisione waters

Milano, 27 dicembre 2025 – Le voci si rincorrono ormai dallo scorso luglio e, ora, sembrano finalmente trovare una conferma: dovrebbe concretizzarsi all’inizio del 2026 l’operazione di vendita della divisione ‘waters’ di Nestlé. Valutata oltre 5 miliardi di euro, l’operazione interessa da vicino il nostro Paese, dal momento che il ‘pacchetto delle acque’ comprende anche il gruppo Sanpellegrino, a capo dei brand San Pellegrino, Acqua Panna, Levissima e Perrier. L’asta sarà gestita dai consulenti di Rothschild & co. Stando alle indiscrezioni riportate dalla stampa specializzata nei giorni scorsi, sembra siano tanti i fondi internazionali pronti ad avventarsi sul ghiotto boccone: tra i candidati principali figurano due colossi americani, ossia Cd&R, con oltre 80 miliardi di patrimonio, e One Rock Capital, che ha già rilevato, nel 2021, i marchi d’acqua nordamericani di Nestlé per una cifra pari a 4,3 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

