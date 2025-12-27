Acireale | controlli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro due responsabili denunciati

ABBONATI A DAYITALIANEWS Accertamenti delegati dall’Autorità Giudiziaria. Un’attività ispettiva mirata, disposta dall’Autorità Giudiziaria, ha portato alla conclusione di verifiche approfondite in materia di sicurezza sul lavoro nel territorio di Acireale. I controlli sono stati eseguiti dal Nucleo Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) di Catania, in collaborazione con gli operatori dello S.Pre.S.A.L. dell’ASP di Catania, a seguito di specifiche segnalazioni riguardanti presunte irregolarità. Due persone deferite in stato di libertà. Al termine degli accertamenti, sulla base degli elementi raccolti e da verificare in sede giudiziaria, sono stati deferiti in stato di libertà due uomini: un 50enne residente a Catania, amministratore unico di una società operante nel settore impiantistico. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

acireale controlli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro due responsabili denunciati

