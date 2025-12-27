Acilia il trolley pieno di ' Lemon Haze' | preso il pusher con la valigia

Trasportava tre chili di ‘Lemon Haze’, una qualità di hashish, in una valigia. A finire nei guai è stato un 35enne di Acilia arrestato dai carabinieri della compagnia di Ostia. I militari sono intervenuti in seguito di una segnalazione giunta al 112 per una lite. Giunti all'indirizzo indicato. 🔗 Leggi su Romatoday.it

