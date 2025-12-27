Il Milan e Mike Maignan stanno trattando per il rinnovo del contratto del portiere francese, altrimenti in scadenza il 30 giugno 2026. Orazio Accomando, per 'SportMediaset', ha svelato le cifre dell'offerta dei rossoneri all'ex Lille e PSG. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Accomando: “Rinnovo Maignan, ecco l’offerta del Milan”. Insidia Inter per il Diavolo?

Milan, le ultime sul futuro di Maignan. In caso di mancato rinnovo in lista anche Hugo - Tra i possibili sostituti anche Hugo Ci sono soprattutto le mani Maignan nel primo posto in classifica del ... gianlucadimarzio.com

L'offerta del #Milan a #Maignan per il rinnovo è di 5.5 di parte fissa più bonus facili per arrivare a 6.5-7M. Bonus a salire in caso di qualificazione in Champions o Scudetto. Tre anni più uno. Via alla trattativa. @sportmediaset x.com