Accoltellato un 18enne a Chiaia | è in rianimazione all'ospedale San Paolo di Napoli
Un 18enne del Centro Storico di Napoli accoltellato nella notte a Chiaia da sconosciuti. Indagano i carabinieri, il giovane è in rianimazione al San Paolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Infermiere aggredito all’ospedale San Paolo di Napoli: colpito con un pugno al torace
Leggi anche: Infermiera colpita a schiaffi in faccia all’Ospedale San Paolo mentre assiste un’altra paziente
Roma, 19enne accoltellato per 10 euro vicino al Colosseo: arrestato 18enne tunisino senza fissa dimora - Un 19enne italiano è stato accoltellato al fianco su ponte degli Annibaldi, a pochi metri dal Colosseo, a Roma, da un altro ragazzo che ha provato prima a vendergli il fumo e poi a farsi consegnare 10 ... affaritaliani.it
Sesto San Giovanni, 18enne accoltellato al torace davanti all’istituto di via Saint Denis. Le condizioni del ragazzo - facebook.com facebook
Altro accoltellamento alle porte di #Milano, dove un 18enne è stato accoltellato fuori dal liceo artistico De Nicola x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.