Accoltellato un 18enne a Chiaia | è in rianimazione all'ospedale San Paolo di Napoli

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 18enne del Centro Storico di Napoli accoltellato nella notte a Chiaia da sconosciuti. Indagano i carabinieri, il giovane è in rianimazione al San Paolo. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

