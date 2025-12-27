Accoltellato mentre passeggiava con amici | 18enne in Rianimazione a Napoli

Ragazzo accoltellato a Napoli all’una e un quarto circa di stanotte. I carabinieri della compagnia Napoli Centro sono intervenuti in via Bisignano. poco prima un 18enne incensurato di San Lorenzo Vicaria era stato colpito con due fendenti di arma da punta e taglio. Dai primi accertamenti, effettuati dai militari del Nucleo operativo, è emerso che il giovane, mentre passeggiava in compagnia di amici,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

