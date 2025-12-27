Accoltellato giovane calciatore dilettante | le sue condizioni

Due coltellate, una al fianco una al ventre, hanno mandato in ospedale Bruno Petrone, 18 anni. Il ragazzo, calciatore dell'Angri, è ricoverato nella rianimazione dell'ospedale San Paolo di Napoli dopo essere stato operato d'urgenza. Bruno è stato aggredito ieri notte, poco dopo l'una, mentre era. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

accoltellato giovane calciatore dilettanteNapoli, calciatore dilettante di 18 anni accoltellato nella strada della movida. Ipotesi spedizione punitiva - Bruno Petrone stava passeggiando con alcuni amici quando sconosciuti a bordo di uno scooter si sono avvicinati e gli hanno sferrato due fendenti. quotidiano.net

accoltellato giovane calciatore dilettanteCalciatore accoltellato in centro a Napoli dopo un inseguimento, Bruno Petrone è in gravi condizioni - Aggressione nella notte nel centro di Napoli: un giovane calciatore di 18 anni, Bruno Petrone, è stato accoltellato ed è ora in gravi condizioni ... virgilio.it

accoltellato giovane calciatore dilettanteFollia a Chiaia: accoltellato giovane calciatore dell'Angri, è grave. Il comunicato del club - Sono gravissime le condizioni di Bruno Petrone, calciatore di appena 18 anni dell'Angri, accoltellato nella serata di venerdì in via Bisignano, nel quartiere Chiaia di Napoli. tuttonapoli.net

