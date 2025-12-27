Accoltellato giovane calciatore dilettante | le sue condizioni
Due coltellate, una al fianco una al ventre, hanno mandato in ospedale Bruno Petrone, 18 anni. Il ragazzo, calciatore dell'Angri, è ricoverato nella rianimazione dell'ospedale San Paolo di Napoli dopo essere stato operato d'urgenza. Bruno è stato aggredito ieri notte, poco dopo l'una, mentre era. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Napoli, calciatore dilettante di 18 anni accoltellato nella strada della movida. Ipotesi spedizione punitiva
Leggi anche: Trasferito il giovane di Manocalzati coinvolto nell’incidente: migliorano le sue condizioni
Giovane accoltellato a Napoli: condizioni in miglioramento. Incensurato, calciatore dilettante; Napoli, calciatore 18enne ferito con due coltellate a Chiaia: ?è ricoverato in rianimazione| Video.
Napoli, calciatore dilettante di 18 anni accoltellato nella strada della movida. Ipotesi spedizione punitiva - Bruno Petrone stava passeggiando con alcuni amici quando sconosciuti a bordo di uno scooter si sono avvicinati e gli hanno sferrato due fendenti. quotidiano.net
Calciatore accoltellato in centro a Napoli dopo un inseguimento, Bruno Petrone è in gravi condizioni - Aggressione nella notte nel centro di Napoli: un giovane calciatore di 18 anni, Bruno Petrone, è stato accoltellato ed è ora in gravi condizioni ... virgilio.it
Follia a Chiaia: accoltellato giovane calciatore dell'Angri, è grave. Il comunicato del club - Sono gravissime le condizioni di Bruno Petrone, calciatore di appena 18 anni dell'Angri, accoltellato nella serata di venerdì in via Bisignano, nel quartiere Chiaia di Napoli. tuttonapoli.net
Aggressione choc in strada: giovane viene accoltellato https://ebx.sh/tixjfJ - facebook.com facebook
Giovane di 18 anni accoltellato nella notte a Napoli, è in rianimazione x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.