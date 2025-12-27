Due coltellate, una al fianco una al ventre, hanno mandato in ospedale Bruno Petrone, 18 anni. Il ragazzo, calciatore dell'Angri, è ricoverato nella rianimazione dell'ospedale San Paolo di Napoli dopo essere stato operato d'urgenza. Bruno è stato aggredito ieri notte, poco dopo l'una, mentre era. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Accoltellato giovane calciatore dilettante: le sue condizioni

Leggi anche: Napoli, calciatore dilettante di 18 anni accoltellato nella strada della movida. Ipotesi spedizione punitiva

Leggi anche: Trasferito il giovane di Manocalzati coinvolto nell’incidente: migliorano le sue condizioni

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Giovane accoltellato a Napoli: condizioni in miglioramento. Incensurato, calciatore dilettante; Napoli, calciatore 18enne ferito con due coltellate a Chiaia: ?è ricoverato in rianimazione| Video.

Napoli, calciatore dilettante di 18 anni accoltellato nella strada della movida. Ipotesi spedizione punitiva - Bruno Petrone stava passeggiando con alcuni amici quando sconosciuti a bordo di uno scooter si sono avvicinati e gli hanno sferrato due fendenti. quotidiano.net