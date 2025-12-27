Accoltellamento al Viale il 49enne arrestato respinge le accuse | Siamo caduti dalle scale mentre litigavamo

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Nessun accoltellamento ma una caduta dalle scale durante una lite nella quale il contendente si sarebbe ferito. Questa la versione dei fatti fornita da Cosimo De Iaco, 49enne pugliese, senza fissa dimora, arrestato con l'accusa di aver accoltellato un 54enne di Ancona nella notte tra il. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

accoltellamento al viale il 49enne arrestato respinge le accuse siamo caduti dalle scale mentre litigavamo

© Anconatoday.it - Accoltellamento al Viale, il 49enne arrestato respinge le accuse: «Siamo caduti dalle scale mentre litigavamo»

Leggi anche: Arrestato per “Note stonate”. Il trapper respinge le accuse. Il giudice lo lascia in carcere

Leggi anche: Immortalata dalle telecamere mentre blocca le scale mobili. Torresi: "Basta, ora le multe"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Coltellate alla vigilia di Natale. In carcere un 49enne pugliese. Si sospetta una lite per droga.

accoltellamento viale 49enne arrestatoAccoltellato ad Ancona, 49enne arrestato 'non avevo un coltello' - Nessun accoltellamento ma una caduta dalle scale durante una lite nella quale il contendente si sarebbe ferito. ansa.it

accoltellamento viale 49enne arrestatoAncona - Accoltellamento di Viale della Vittoria: resta in carcere il 49enne - ANCONA – Resta in carcere il 49enne pugliese senza fissa dimora arrestato con l’accusa di aver ferito un 54enne anconetano nel corso di una violenta lite avvenuta nella notte tra il 23 e il 24 dicembr ... veratv.it

accoltellamento viale 49enne arrestatoColtellate alla vigilia di Natale. In carcere un 49enne pugliese. Si sospetta una lite per droga - Si tratta di un 49enne originario della provincia di Lecce, Cosimo De Iaco, un pugliese senza fissa dimora che è solito frequentare la zona di piazza Cavour. msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.