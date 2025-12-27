ANCONA – Nessun accoltellamento ma una caduta dalle scale durante una lite nella quale il contendente si sarebbe ferito. Questa la versione dei fatti fornita da Cosimo De Iaco, 49enne pugliese, senza fissa dimora, arrestato con l'accusa di aver accoltellato un 54enne di Ancona nella notte tra il. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Accoltellamento al Viale, il 49enne arrestato respinge le accuse: «Siamo caduti dalle scale mentre litigavamo»

