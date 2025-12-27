Accoltellamento al pranzo di Natale padre e figlio finiscono in ospedale | un arresto
Un pranzo di Natale al ristorante finisce nel sangue quando fra due tavolate scoppia una lite sfociata in una vera e propria aggressione. Il fatto si è verificato a Pino Torinese (Torino) il 25 dicembre. Notizia di oggi l'arresto di un 34enne accusato di tentato omicidio. Secondo la ricostruzione tutto sarebbe nato da una banalissima discussione. Le due comitive stavano pranzando all'Home Restaurant in strada Traforo del Pino quando qualcosa ha scatenato la lite. Secondo indiscrezioni, la discussione sarebbe cominciata alla fine del pranzo: due commensali hanno iniziato a litigare, e in breve si è passati agli insulti, poi all' aggressione vera e propria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
