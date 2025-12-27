Accadde oggi | 27 dicembre il Molise è la ventesima regione d’Italia
In seguito all’Unità d’Italia del 1861, le regioni divennero 19: il Molise era accorpato all’Abruzzo Il 27 dicembre 1963 venne promulgata la legge costituzionale di istituzione del nuovo ente territoriale della Regione Molise. Il passo decisivo avvenne circa dieci giorni prima, . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
