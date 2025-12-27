abbonamento per i musei boom di ingressi

Crescono in Lombardia gli ingressi nei luoghi della cultura attraverso la card Abbonamento Musei che da dieci anni consente l’accesso per un anno a oltre 230 luoghi convenzionati sul territorio regionale, dando vita a un circuito unico in Italia e competitivo anche a livello europeo. In Lombardia sono circa 60 mila i possessori della tessera. Nel 2025 gli accessi complessivi hanno raggiunto quota 252.024, in aumento del 6,7% rispetto ai 236.307 registrati nel 2024, evidenziando un trend positivo e una partecipazione in costante crescita. "I dati - ha affermato l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso - restituiscono l’immagine di un circuito solido e articolato che mette in rete musei, collezioni, mostre, palazzi storici e giardini su tutto il territorio lombardo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

