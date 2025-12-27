Il Natale, a volte, non porta pace ma verità scomode. Nel suo intervento per l'Alternative Christmas Message di Channel 4, Jimmy Kimmel ha scelto di abbandonare il garbo delle festività per offrire al pubblico britannico uno sguardo satirico e amaro sull'America di oggi. Nel messaggio natalizio alternativo di Channel 4, Jimmy Kimmel attacca frontalmente Donald Trump, riflette sulla sospensione del suo show e denuncia una deriva autoritaria negli Stati Uniti, trasformando l'ironia in uno strumento politico e il Natale in un atto di resistenza civile. Satira, sospensione e libertà di parola: il racconto di Kimmel Per il messaggio natalizio alternativo 2025, Channel 4 ha affidato il microfono a Jimmy Kimmel, che ha colto l'occasione per sfoderare una critica feroce - e volutamente comica - nei confronti di Donald Trump. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Leggi anche: Disney+ ha perso quasi 3 milioni di abbonati dopo la sospensione di Jimmy Kimmel

Leggi anche: Trump afferma che non dovrebbe essere presidente se jimmy kimmel è più talentuoso

“Abbiamo vinto noi, il Presidente ha perso”: Jimmy Kimmel e il messaggio di Natale che scuote l’America - Nel suo intervento per l'Alternative Christmas Message di Channel 4, Jimmy Kimmel ha scelto di abbandonare il garbo delle festività per offrire al ... movieplayer.it

