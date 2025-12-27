AAA | Grandi elogi di The Undertaker al dietro le quinte di Guerra De Titanes

La scorsa settimana, la AAA ha tenuto il suo show Guerra de Titanes, con El Hijo de Vikingo che ha sconfitto Dragon Lee nell’evento principale. Maggiori dettagli sull’evento sono disponibili nell’edizione di questa settimana della newsletter di The Wrestling Observer. Secondo Dave Meltzer, diverse persone della WWE hanno ritenuto che la card AAA fosse uno dei migliori, se non il migliore, show che la WWE abbia messo in scena quest’anno. Inoltre, secondo fonti della WWE, sarebbe stato considerato uno “show puro”, incentrato sul pubblico e sui match, senza considerare gli effetti speciali. Come riportato in precedenza, The Undertaker era presente allo show e ha fatto parte del team creativo che lavora su AAA da quando la promozione è passata sotto l’egida della WWETKO. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

