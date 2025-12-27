A Vecchiazzano il presepe che stupisce | 40 statue in movimento per raccontare i Magi
Dopo il tema del Giubileo della Speranza proposto lo scorso anno, il presepe all’interno della chiesa parrocchiale di Vecchiazzano esplora un soggetto inedito: “I Magi d’Oriente”. Il riferimento è ai primi “forestieri” a riconoscere e adorare Gesù, aprendo idealmente il cammino della fede a tutti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
A Vecchiazzano il presepe che stupisce: 40 statue in movimento per raccontare i Magi.
