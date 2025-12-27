A tutto Gospel. Doppietta di concerti.

E’ partita la 29esima edizione del Toscana Gospel Festival, la rassegna che arriva puntuale alle porte delle feste quest’anno omaggia Rosa Parks a settant’anni dal suo gesto rivoluzionario. Fino al 1 gennaio tantissimi concerti saranno dedicati ai diritti e alla libertà. "Non devi mai temere ciò che stai facendo quando sai che è giusto farlo". Con questa frase, Rosa Parks non ha solo sfidato un’ingiustizia: ha acceso una rivoluzione culturale, civile, spirituale. Il 1° dicembre 1955, a Montgomery, Alabama, Rosa Parks si rifiutò di cedere il posto sull’autobus a un passeggero bianco. Quel gesto semplice, ma rivoluzionario, innescò il boicottaggio dei bus e divenne simbolo della lotta per i diritti civili e dell’uguaglianza negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

