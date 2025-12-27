a torre annunziata presepe napoletano vivente folklorico

Son trascorsi 27 anni da quando, nel 1998 l’Associazione ‘O Pazziariello rappresentò, per la prima volta, il presepe napoletano vivente in chiave folklorica. Nonostante il successo di pubblico, nel 1998, nessuno avrebbe scommesso sull’idea avuta da Michele Scognamiglio, nelle vesti de ‘O Pazziariello, di un presepe guidato e commentato. Eravamo ancora ancorati all’idea di un presepe vivente che si svolgesse in una strada o investisse . 🔗 Leggi su 2anews.it

