A Tonino Giogli il Sangiacomino d’oro

CITTÀ DI CASTELLO Tonino Giogli è l’uomo simbolo del suo rione per il 2025: ha ricevuto tra gli applausi il Sangiacomino d’oro durante una recente serata natalizia. Personaggio notissimo, Giogli rappresenta un punto di riferimento storico grazie al suo negozio di biciclette, centro nevralgico della zona, e al suo passato impegno come presidente della società rionale San Giacomo. La scelta del consiglio direttivo di premiare proprio lui è legata "a una vita distinta nei settori del sociale, del lavoro e dello sport, insieme alle sue imprese calcistiche come giocatore e allenatore". Per molti abitanti del rione, Giogli è stato "un autentico maestro di vita", specialmente negli anni legati alla realtà dei Cosmos. 🔗 Leggi su Lanazione.it

