A tavola con i bisognosi Oltre 150 partecipanti al pranzo della Caritas | Siete i tesori della Chiesa
"Oggi ci meritiamo di vivere insieme una giornata come una famiglia grazie a tutti voi, perché ci permettete di dare un senso al Natale e di viverlo con voi che siete i tesori della Chiesa". È stato l’augurio e il benvenuto del direttore della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve, don Marco Briziarelli, agli oltre cento ospiti-commensali del “Pranzo di Natale” che la Caritas organizza, dal 2001, nel capoluogo umbro. Quest’anno si è tenuto presso la mensa “Don Gualtiero” del “Villaggio della Carità” a Perugia, preparato dai cuochi dell’hotel “Casa Sacro Cuore” e i dolci offerti da realtà imprenditrici e benefattrici del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
