A Summonte un pomeriggio di favole per i più piccoli

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un pomeriggio all’insegna della fantasia, della lettura e della creatività. Lunedì 29 dicembre 2025, alle ore 17.30, il Centro Sociale Embriciera di Summonte (Avellino) ospiterà Favole della Domenica, evento dedicato ai bambini e alle famiglie, con la presentazione del libro di Giuseppe Del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

