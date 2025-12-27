Il viaggio a Roma per visitare il Vaticano prima della fine del giubileo è costato caro a una famiglia colombiana residente in Spagna con regolare permesso di soggiorno: padre e . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - A Roma per il giubileo, famiglia colombiana finisce nel Cpr

Leggi anche: Bottiglia in mano e minacce in piazza Volta: il tunisino di 20 anni finisce al Cpr

Leggi anche: Nel cuore del Giubileo tra emozione e identità: il viaggio a Roma del Rotary Fiorenzuola

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Orionini: da domani al via il Giubileo della Famiglia Carismatica - A partire da domani, venerdì 21 novembre 2025 e fino a domenica 23 novembre 2025, la Famiglia Carismatica Orionina si ritroverà a Roma per vivere il proprio Giubileo. agensir.it

Giubileo, oggi chiude la Porta Santa di San Giovanni: aperta nel 1425 è la più antica di Roma (e del mondo) - Domani il rito si ripete nella basilica di San Paolo fuori le Mura, il 6 gennaio 2026 sarà papa Leone XIV a sigillare quella di San Pietro ... msn.com