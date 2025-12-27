A Palazzo Migliaresi presentazione del libro Mafia

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ambito della rassegna culturale “Pozzuoli in Cultura – Natale al Rione Terra”, domenica 28 dicembre sarà presentato il libro “Mafia. Dal feudo a Lucky Luciano” del Colonnello Claudio Mazzarese Fardella Mungivera, un saggio che propone una riflessione approfondita sul fenomeno mafioso, partendo dalle sue origini storiche fino alla trasformazione in criminalità organizzata moderna. L’opera si . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.itImmagine generica

