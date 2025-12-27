A Palazzo Migliaresi presentazione del libro Mafia
Nell’ambito della rassegna culturale “Pozzuoli in Cultura – Natale al Rione Terra”, domenica 28 dicembre sarà presentato il libro “Mafia. Dal feudo a Lucky Luciano” del Colonnello Claudio Mazzarese Fardella Mungivera, un saggio che propone una riflessione approfondita sul fenomeno mafioso, partendo dalle sue origini storiche fino alla trasformazione in criminalità organizzata moderna. L’opera si . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it
Leggi anche: A Palazzo Migliaresi presentazione del libro di Claudio Mungivera
Leggi anche: A Palazzo Dogana presentazione di ‘Parlatene! Mafia e antimafia in Capitanata’, il nuovo libro del giornalista Luca Pernice
"Presentazione del libro 'Racconti dal Cottage FiordiMaggio' di Monica Fialdini a Palazzo Ducale" - Monica Fialdini presenterà il libro "Racconti dal Cottage FiordiMaggio" domani a Palazzo Ducale. lanazione.it
Luigi Manzoni sindaco di Pozzuoli Ieri sera ho visitato Palazzo Migliaresi, in occasione della serata conclusiva delle attività e dei laboratori promossi dall’associazione Semplicemente Noi – Autismo Insieme. L’associazione si occupa di promuovere percor - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.