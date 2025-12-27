A Natale I Carabinieri di Perugia in visita ad un collega 93enne in congedo

Ottavio Caringi, 93 anni, vice brigadiere in servizio nell'Arma fino al 1991, ha festeggiato il Natale insieme ai commilitoni. Il comandante della compagnia di Perugia, maggiore Roberta Cozzolino, accompagnata dal comandante della stazione, luogotenente Claudio Zeni, e dal carabiniere scelto Giusy Brisi, hanno fatto visita al collega che, nonostante il tempo trascorso dal congedo, ha portato ancora con orgoglio gli alamari cuciti addosso, simbolo di un'appartenenza che non conosce limiti d'età. Il brigadiere, circondato dall'affetto dei suoi familiari, ha accolto i carabinieri per ripercorrere con loro i momenti più significativi della sua brillante carriera.

Perugia, gli auguri di Natale dei carabinieri al 93enne Vice Brigadiere Ottavio Caringi - In occasione delle festività natalizie, i carabinieri della compagnia di Perugia hanno fatto visita al Vice Brigadiere in congedo Ottavio Caringi, 93 anni, in servizio nell’Arma fino al 1991. corrieredellumbria.it

