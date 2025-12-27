A Montefiore Conca torna la magia del Presepe Vivente un viaggio incantato nel tempo
Il Natale nella Valconca ritrova uno dei suoi appuntamenti più attesi e identitari: la XXXII edizione del Presepe Vivente di Montefiore Conca, un evento che trasforma il borgo medievale in un affascinante viaggio nel tempo, capace di unire tradizione, spiritualità e il calore di una comunità che. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Un presepe vivente al tempo dell’impero romano. Il Natale di Spello è un viaggio tra storia e magia
Leggi anche: Presepe vivente a Savignone: viaggio nella magia del Natale tra i vicoli storici del borgo
Il Presepe vivente a Montefiore Conca (Rimini) - Torna il presepe vivente a Montefiore Conca (Rimini), nel cuore di uno dei borghi più belli d’Italia, con la ricostruzione di numerose scene di vita legate alla Natività. ilrestodelcarlino.it
Rocca di Luna,. Montefiore si trasforma nel regno del fantasy - Il borgo di Montefiore Conca è pronto a trasformarsi nella capitale del fantasy in Romagna, con l’edizione di Rocca di... ilrestodelcarlino.it
Montefiore Conca (Rimini Italia): Pietà gruppo scultoreo nella Chiesa di San Paolo. Exif, immagine ad alta risoluzione: https://www.milanofotografo.it/FotografiaDettagliFoto.aspxID=3889&r=fb Tutte le foto della Chiesa di San Paolo a Montefiore Conca: https:// - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.