A Martinengo sanzioni più dure per chi sporca le strade

LA DECISIONE. Pugno duro contro l'abbandono di rifiuti e verso chi non raccoglie le deiezioni dei propri animali. Con l'arrivo del 2026 a Martinengo si prospettano tempi duri per chi non rispetta il bene altrui, grazie all'introduzione di nuove fototrappole, telecamere e inasprimento delle sanzioni.

